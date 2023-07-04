Волейбольная арена в Новосибирске примет матчи Кубка столетия

Новосибирская «Локомотив Арена» примет финал четырех женских команд в рамках Кубка столетия. Турнир учрежден в честь векового юбилея российского волейбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Матчи женских команд в Новосибирске состоятся с 22 по 24 сентября. Участники финала четырех определятся по итогам турнира в двух группах (в каждой – по четыре команды).

Ранее, с 19 по 22 сентября, на «Локомотив Арене» пройдут игры второго группового этапа Кубка столетия среди мужских команд. В Новосибирске встретятся коллективы группы «Б». Помимо местного «Локомотива» это московское «Динамо», «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и новоуренгойский «Факел».

«Кубок столетия является предварительным этапом Кубком России 2023 года, позже эти же команды сыграют уже в рамках плей-офф Кубка России. Команды, не попавшие в финал четырех Кубка столетия, начинают с 1/8 Кубка России. Участники финала четырех начинают с 1/4 финала Кубка России»,– говорится в сообщении на сайте «Локомотива».

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Валерий Лавский