Финансирование нацпроектов на Кубани в 2023 году достигло 69 млрд рублей

По состоянию на июнь 2023 года общая сумма финансирования на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае составила 69 млрд руб. Об этом было объявлено на депутатской планерке под руководством председателя Заксобрания Юрия Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Кассовое исполнение составило порядка 29% от плановых назначений, что больше уровня прошлого года. Наибольшее кассовое освоение показали такие национальные проекты, как «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство», «Демография».

При этом некоторые показатели нацпроекта «Производительность труда» были достигнуты и перевыполнены даже на 2024 год, отметили депутаты. В общей сложности с 2019 года участниками нацпроекта стали 270 кубанских предприятий, а экономический эффект от его реализации за 2019–2023 годы превысил 47 млрд руб.

Парламентарии обратили внимание, для комфортных и благоприятных условий ведения бизнеса в крае создана правовая основа. Сейчас в регионе действует 120 различных мер поддержки предпринимателей. Это позволило Краснодарскому краю занять третье место по направлению «Институты для бизнеса», которое входит в состав национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

Кроме того, депутаты обсудили, какие новые возможности для участников из Краснодарского края откроет нацпроект с учетом того, что его планируют расширить и продлить до 2030 года. Министр экономики Кубани Андрей Юртаев ответил, что прежде всего это коснется санаторно-курортной отрасли и ЖКХ. Он также допустил возможность вовлечения в реализацию проекта учреждений сферы здравоохранения.

Спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя предварительные итоги реализации нацпроектов в регионе, отметил, что достигнутые результаты не должны повлечь снижение темпов и эффективности работы.

«Сегодня мы видим итоги совместной работы, которые, безусловно, впечатляют. Но эти параметры не могут успокаивать. Те задачи, которые ставит президент России, должны способствовать поднятию страны на совершенно новый уровень»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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