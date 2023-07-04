Торгцентрам повысят налоги

Росреестр не видит необходимости не проводить переоценку кадастровой стоимости торговых центров, о чем просил Союз торговых центров (СТЦ). Это следует из имеющегося у “Ъ” ответа ведомства вице-президенту СТЦ Павлу Люлину. В Росреестре подтвердили подлинность письма.

Как сообщал “Ъ” 1 июня, СТЦ обращался в правительство РФ с просьбой не повышать кадастровую стоимость торговых объектов, которая является налогооблагаемой базой для такой недвижимости. Из-за кризиса владельцы торгцентров опасаются, что у них может вырасти налоговая нагрузка, что критично в условиях сокращения трафика магазинов в том числе из-за снижения покупательной способности.

Росреестр указывает, что кадастровая стоимость сама по себе не определяет степень налоговой нагрузки на правообладателя объекта недвижимости. Ведомство считает, что степень соответствующей налоговой нагрузки, ее посильность и соразмерность должны определяться налоговыми ставками, вычетами и льготами. По словам Павла Люлина, после переоценки кадастровой стоимости торгцентров рост налоговой нагрузки для их владельцев может составить от 20% до 40% уже с 2024 года и для компенсации этих расходов управляющим объектами придется сокращать расходы на эксплуатацию и затраты на персонал.

Дарья Андрианова