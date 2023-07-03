В Татарстане родителям выплатят 4,2 млн рублей за смерть дочери в больнице

Верховный суд Татарстана увеличил размер компенсации морального вреда для Антонины и Ильдара Мухаметзановых, которые потеряли дочь из-за халатности медицинских работников. Как сообщил проект «Юраптека», каждому из них выплатят по 2 млн руб. (ранее суд первой инстанции назначил по 1 млн руб.). Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с Новошешминской ЦРБ 259 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба.

По данным правозащитников, в декабре 2018 года в этой больнице умерла 16-летняя девушка. Ее госпитализировали с сильными болями в животе, однако ребенка оперировал хирург, у которого не было достаточного опыта, а в самом учреждении не было обязательного запаса донорской крови.

Главврачу ЦРБ Рафису Вафину и анестезиологу-реаниматологу Максиму Конанерову предъявили обвинение в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Позже им дали по два года лишения свободы условно, запретив в течение года занимать организационно-распорядительные или административно-хозяйственные должности на госслужбе в сфере здравоохранения сроком.

Сами родители требовали взыскать с ЦРБ 9 млн руб. Их интересы в суде представлял юрист Андрей Сучков.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"