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Депутат Госдумы сообщил о скандале на Грушинском фестивале

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о скандале на Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина. Политик отметил в своем телеграм-канале, что конкурсная комиссия мероприятия, проходившего с 29 июня по 2 июля, запрещала любые патриотические песни, включая посвященные спецоперации на Украине.

Как отметил депутат, в момент исполнения Михаилом Калинкиным песни «Нам нужна одна победа», когда встала вся фестивальная поляна, часть столичных бардов демонстративно осталась сидеть. По информации политика, не встал и президент фестиваля Борис Кейльман. Господин Хинштейн также напомнил, что на проведение фестиваля из Фонда президентских грантов было выделено 29 млн руб.

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина проходит в Самаре с 1968 года. В 2003 году на фестивале организовали отдельную сцену, которая получила название «Победа», на ней представляли патриотические песни. В 2023 году площадку переименовали в «ZA Победу». Всего организовано было 17 различных площадок.

Евгений Чернов

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