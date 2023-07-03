В Ярославле начался ремонт Тверицкой набережной

В Ярославле начался дорожный ремонт на участке от Октябрьского моста до проспекта Авиаторов. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Сегодня подрядчик АО «РУМСР» начал подготовку к ремонту участка. По словам мэра, на участке обновят асфальт, расширят проезжую часть для запуска общественного транспорта, сделают искусственные неровности и обустроят тротуары. Кроме того, в рамках ремонта произведут опиловку аварийных деревьев.

Тверицкую набережную должны отремонтировать к 1 сентября. Стоимость ремонта участка составляет 36 млн руб. и входит в общий контракт подрядчика на сумму 104 млн руб., в рамках которого он также выполняет ремонт Школьного проезда и Сквозного переулка. Работы выполняются в рамках нацпроекта БКД.

Алла Чижова