«Бахетле» открыла социальную столовую для нуждающихся

Группа компаний «Бахетле», владеющая сетью одноименных супермаркетов и имеющая контракты на организацию питания в детских садах, школах и на предприятиях, открыла социальную столовую в Казани — на Сыртлановой, 9а, сообщила пресс-служба.

Столовая будет ежедневно с 12:00 до 14:00 предоставлять горячие обеды нуждающимся, получившим в районном центре соцзащиты населения специальные талоны. Предполагается, что в течение месяца здесь покормят свыше 1,5 тыс. человек.

«Бахетле» открывает социальные столовые с 2006 года.

В группу «Бахетле» входят четыре производственные площадки и 23 супермаркета с собственными площадками для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле. С 2022 года группа развивает направление индустриального питания, заключив контракты на организацию питания с предприятиями группы СИБУР в Казани и Нижнекамске – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Общее количество сотрудников «Бахетле» превышает 3,5 тыс. человек. Группу контролирует ее генеральный директор, депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"