В Татарстане мобилизованным выдали утепленные сапоги

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня, 1 июля, вручил утепленные сапоги и рюкзаки с другими вещами военнослужащим, прибывшим в отпуск из зоны специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Об этом рассказал сам мэр в своем Telegram-канале.

Вручение состоялось в рамках встречи «за чашкой чая», в ходе которой чиновники обсудили с военнослужащими «вопросы, которые требуют нашего внимания и практического решения». «Военнослужащие высказали слова признательности и благодарности всем жителям города за практическую помощь и поддержку»,— написал мэр.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"