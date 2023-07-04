Заселение в отель оказалось «Миражом»

Сын владельца киносети «Мираж-Синема» Олег Ивонинский купил за 200 млн рублей отель La Cite на Выборгской набережной Петербурга. Однако возникла проблема: внутри компании-продавца разгорелся корпоративный конфликт и ее миноритарный владелец начал оспаривать сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание отеля La Cite на Выборгской набережной, 33/17

Фото: отель La Cite Здание отеля La Cite на Выборгской набережной, 33/17

Фото: отель La Cite

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск ООО «Венера» к ООО «Выбор» и бизнесмену Олегу Ивонинскому об оспаривании сделки купли-продажи здания площадью 2,93 тыс. кв. м на участке площадью 1,25 тыс. кв. м на Выборгской набережной, 33/17. Спорное здание, в котором расположены апартаменты и хостел La CITE, ресторан «Брют» и еще несколько компаний, находится в месте слияния Большой Невки и Невы, напротив Ботанического сада, у Гренадерского моста. Историческое здание отеля построено в конце XIX века.

Сделка была заключена ответчиками в феврале 2023 года: по данным суда, ООО «Выбор» продало, а господин Ивонинский купил объект за 200 млн рублей, которые уже поступили на счета компании-продавца.

ООО «Венера» владеет 100% ООО «Выбор», при этом от лица и в интересах истца в суде выступает Леонид Кузьмин, которому принадлежит 30% ООО «Венера». Остальные 70% компании принадлежат бывшему таможенному брокеру Игорю Хавронову, осужденному в 2018 году за организацию преступного сообщества с целью занижения таможенных платежей. По приговору Кингисеппского суда он получил семь с половиной лет строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на один год.

Олег Ивонинский, по данным ЕГРЮЛ, является совладельцем и руководителем нескольких компаний, связанных с киносетью «Мираж Синема» его отца Александра Ивонинского. Последний передал корреспонденту «Ъ-СПб», что не осведомлен о каких-либо исках против его сына. Связаться с самим Олегом Ивонинским не удалось.

Иск Леонида Кузьмина поступил в суд в марте 2023 года, тогда же были приняты обеспечительные меры в виде запрета Росреестру на регистрационные действия в отношении спорного здания и участка.

«Миноритарные совладельцы подают иски в интересах общества, когда они не согласны с действиями мажоритарных партнеров и генерального директора,— рассуждает Иван Решетников, управляющий партнер «Апелляционного центра».— Но, если сделка заключена с ведома и разрешения мажоритарного совладельца, то шансов у истца выиграть немного. Даже если при заключении сделки его согласие не было должным образом получено, в корпоративном праве есть такой инструмент, как последующее одобрение. Будет просто проведено дополнительное собрание участников, на котором представитель находящегося в колонии мажоритария проголосует "за" — и сделка будет утверждена простым большинством голосов».

Представляющий интересы Леонида Кузьмина юрист Илья Петров сообщил корреспонденту «Ъ-СПб», что спорная сделка действительно прошла через процедуру последующего одобрения: по его словам, вышедший из колонии по УДО Игорь Хавронов лично присутствовал на общем собрании участников ООО «Венера» и проголосовал за продажу. «Алла Бром, возглавляющая и ООО "Выбор", и ООО "Венера", от лица материнской компании дала согласие на сделку, которую заключала сама же от лица дочерней, не имея на это официального разрешения участников. Но теперь очевидно, что директор действовала с ведома Хавронова, так что оспариваем мы не по этому основанию, а в связи с убыточностью сделки. У нас есть оценка, что актив стоит 340 млн рублей, то есть, обществу был нанесен ущерб на сумму 140 млн рублей». Алла Бром, генеральный директор ООО «Венера» и ООО «Выбор», а также владелица и руководительница расположенного в том же здании ресторана «Брют», заявила, что не может комментировать сделку, пока идут судебные разбирательства.

Юристы-эксперты скептически оценивают шансы на отмену сделки по причине ее убыточности. Тем не менее, Олег Ивонинский, похоже, относится к проблеме всерьез. По крайней мере, в июне 2023 года он обратился в суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер или о предоставлении стороной истца (ООО «Венера») встречного обеспечения в виде внесения на депозит суда суммы сделки (200 млн рублей) или предоставления банковской гарантии на эту сумму. «В случае удовлетворения судом иска и применении последствий недействительности сделки, ООО "Венера" будет обязано возвратить Ивонинскому О.А. уплаченную по оспариваемому договору сумму в размере 200 млн рублей, однако такая возможность у ООО "Венера" может отсутствовать»,— пояснил суду юрист Ивонинского Александр Старобор (ранее неоднократно выступавший в судах в интересах ООО «Мираж Синема») в обоснование ходатайства. Однако суд в обязании истца предоставить встречное обеспечение отказал. Следующее заседание по делу назначено на 11 июля 2023 года.

Павел Горошков