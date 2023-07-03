Вагон претензий выкатили из суда

Суд отказал Крымской железной дороге (КЖД) в иске к властям Севастополя на 102 млн руб. В эту сумму предприятие оценило убытки, возникшие из-за экономически необоснованных тарифов, установленных для КЖД властями города. Суд обратил внимание на решение правительства России, по которому железнодорожникам положены соответствующие компенсации из федерального, а не из регионального бюджета. Кроме того, считают эксперты, транспортники не смогли доказать наличие межтарифной разницы, а также то, что убытки компании не компенсированы ранее федерацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крымская железная дорога занимается перевозкой пассажиров на территории Крыма и Севастополя

Фото: crimearw.ru Крымская железная дорога занимается перевозкой пассажиров на территории Крыма и Севастополя

Фото: crimearw.ru

Арбитражный суд Севастополя отказал ФГУП «Крымская железная дорога» в иске к правительству города на 102,3 млн руб. Эти деньги транспортники пытались взыскать как убытки, возникшие в 2019 году в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки пассажиров. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, Крымская железная дорога занимается перевозкой пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения на территории Крыма и Севастополя, является одновременно и владельцем инфраструктуры, и перевозчиком, субъектом естественной монополии на транспорте. При этом тарифы на перевозки устанавливаются властями Севастополя.

Федеральное государственное унитарное предприятие, обслуживающее систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Крымская железная дорога» зарегистрировано в Симферополе в 2015 году. На предприятии работает свыше пяти тысяч человек, руководитель — Михаил Гончаров. Выручка КЖД от продаж в 2022 году превысила 5,8 млрд руб., чистый убыток — 3,6 млрд руб. Всего за минувший год услугами железнодорожного транспорта в Крыму воспользовалось 8,3 млн пассажиров, из которых 2,6 млн человек перевезли поезда дальнего следования, 5,6 млн — пригородного. Пассажирооборот на КЖД в минувшем году вырос на 33,4%.

Как заявили в суде железнодорожники, их потери, возникшие в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, должны в полном объеме возмещаться за счет средств бюджета субъекта России. Согласно представленным КЖД данным, в 2019 году ее потери при перевозках составили 102,3 млн руб. Возникновение убытков перевозчик связал с недостатками тарифного регулирования. В частности, он отметил, что тариф на перевозку, установленный для компании на спорный период, не покрывал себестоимость проезда.

Однако суд пришел к выводу, что компенсацию потерь КЖД, возникающих в результате госрегулирования тарифов, следует осуществлять за счет субсидий из федерального бюджета на основании постановления правительства РФ №844. Ввиду этого возмещение недополученных доходов КЖД из бюджетов Крыма и Севастополя невозможно.

По мнению Вероники Якушевой, старшего юриста краснодарской юридической компании «Векави», специализирующейся на спорах в области транспортных отношений, субсидии из бюджета не могут выплачиваться просто так. «В любом случае с получателем субсидий власти заключают соответствующие соглашения. Однако, как видно из текста решения суда, Крымская железная дорога такого соглашения не представила, что, очевидно, кроме прочего, не позволило суду убедиться в обоснованности иска компании к правительству Севастополя. Кроме того, суд указал, что КЖД не доказала наличие межтарифной разницы, а также то, что ее убытки не компенсированы ранее из федерального бюджета»,— пояснила «Ъ-Кубань» госпожа Якушева.

Получить комментарий представителей Крымской железной дороги в момент подготовки материала не удалось.

Михаил Волкодав

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