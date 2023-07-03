Наталию Хван переизбрали председателем Общественной палаты Воронежской области

Председателем Общественной палаты Воронежской области пятого созыва избрали 45-летнюю Наталию Хван. Такое решение было принято на заседании палаты 3 июля. Госпожа Хван возглавляет организацию с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, были переизбраны заместители председателя Общественной палаты — Наталья Пульвер и Марина Булгакова. На сегодня в состав организации входят 60 человек.

Наталия Хван родилась 7 октября 1977 года. В 1999-м окончила Воронежский государственный университет инженерных технологий, получив специальность инженера. С 2016 года руководит оргкомитетом предпринимательской премии им. Вильгельма Столля и Форума Столля. Занимает должность председателя региональной общественной организации молодых матерей. Состоит в гражданском собрании «Лидер», а также, по данным «СПАРК-Интерфакс», управляет ООО «Чемпион», которое занимается оптовой торговлей спортивными товарами, и ООО «Чемпион центр», основным видом деятельности которого указано строительство жилых и нежилых зданий.

Алина Морозова