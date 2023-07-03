В Екатеринбурге выросли спрос и цены на квартиры, сдаваемые в аренду посуточно. За год средние арендные ставки поднялись, по оценкам аналитиков, на 10–20%, а спрос вырос в полтора раза. Если смотреть динамику за последние три года, то услугами краткосрочной аренды квартир в Екатеринбурге стали пользоваться в три раза больше. Рост спроса эксперты связывают с развитием внутреннего туризма. Вырос и объем предложения объектов: на рынке представлено более 4 тыс. квартир, большая часть из них — однокомнатные.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие выбирают посуточное жилье, так как оно часто обходится дешевле номеров в гостиницах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Многие выбирают посуточное жилье, так как оно часто обходится дешевле номеров в гостиницах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге летом составила около 3,4 тыс. руб. за сутки, прирост цены за год составил 10%.

По данным руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, в июне средняя цена на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге составила 2,1 тыс. руб., что на 16% больше, чем средняя суточная стоимость в июне прошлого года, и на 7,2% больше, чем в январе 2023 года. «Если говорить про летний период, то мы всегда советуем заранее бронировать жилье, так как в это время спрос и стоимость на краткосрочную аренду объектов традиционно повышается в среднем на 30%»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Кромочкин.

Эксперты «Циан.Аналитики» подсчитали, что средняя ставка в июне составляла 3 тыс. руб. По словам эксперта платформы Елены Лапшиной, с начала года ставки увеличились на 11% (2,7 тыс. руб. за сутки), основной рост пришелся на последний июнь. Относительно июня прошлого года цены выше на 20% (2,5 тыс. руб. за сутки).

Госпожа Лапшина отметила, что потенциальный спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге с начала года планомерно увеличивается. В летний туристический сезон он традиционно выше, и в июне активность пользователей была в полтора раза выше, чем в июне прошлого года. При этом, если сравнивать с июнем 2021 года, спрос в нынешнем сезоне вырос в три раза. Эксперт связывает это с тем, что тогда возможностей для заграничного туризма было больше, чем сейчас. Артем Кромочкин напомнил, что на следующий неделе в Екатеринбурге начинается международная промышленная выставка «Иннопром», в связи с этим также наблюдается активный спрос на бронирование квартир для посуточной аренды.

Один из главных трендов на рынке, отметили эксперты, заключается в том, что все больше путешественников отдают предпочтение посуточному жилью, а не отелям. Спрос на такой тип арендного жилья стал активно расти в пандемию коронавирусной инфекции, когда людям требовалась большая обособленность, и эта потребность в приватности сохраняется до сих пор.

«Многие выбирают посуточное жилье, так как оно часто обходится дешевле номеров в гостиницах. Для многих туристов ценно наличие кухонной зоны, стиральной машинки и возможность беспрепятственно заказывать доставку продуктов и готовой еды в квартиру»,— рассказал Юрий Кузнецов.

Сейчас, по данным «Циан.Аналитики», для арендаторов в Екатеринбурге доступно около 4,3 тыс. лотов на рынке посуточной аренды. «С начала года выбор менялся незначительно: в январе — июне было доступно 4,2–4,8 тыс. лотов ежемесячно. Относительно июня прошлого года объем предложения на рынке существенно выше — на 75% (тогда 2,5 тыс. лотов)»,— прокомментировала Елена Лапшина.

На сегодняшний день 73% всего объема предложения занимают однокомнатные квартиры, 23% — «двушки», еще 4% приходится на квартиры большей комнатности. С июня прошлого года соотношение почти не изменилось: тогда было 76% «однушек», 20% «двушек» и 4% квартир большей комнатности.

Госпожа Лапшина прогнозирует, что спрос на посуточную аренду продолжит расти, в частности, за счет развития внутреннего туризма.

Мария Игнатова