Петербургское УФАС признало, что RED подражает Redmond

Управление ФАС по Санкт-Петербургу вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства в действиях ООО «РЭД» и ООО «Инновационные решения» предпринимателя Андрея Синявина, который пытался продвигать на рынке торговую марку «RED». УФАС признало, что продукция этого бренда «до степени смешения похожа на известный бренд Redmond, а рекламный контент копирует ее эскизы и идеи».

Компаниям господина Синявина в срок до 20 августа предписано устранить нарушения антимонопольного законодательства. Жалобу на действия ООО «РЭД», ООО «Инновационные решения» и ИП Синявина Андрея Станиславовича от лица производителя бытовой техники Redmond подали ООО «Редмонд», ООО «Илот» и ООО «Орлис».

Как говорится в заявлении представителей известного производителя техники, в данном случае нарушены закон о рекламе и закон о недобросовестной конкуренции, что «вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции под брендом RED, которая отождествляется с продукцией бренда Redmond».

В описании эпизодов нарушения законодательства господином Синявиным указывается, что он, являясь генеральным директором ООО «Редмонд» (правообладателя товарного знака Redmond), в 2017 году заключил лицензионное соглашение о предоставлении права использования товарного знака Redmond без согласия на данную сделку остальных участников ООО «Редмонд».

В том же 2017 году господин Синявин покинул территорию России и «по настоящее время находится за пределами Российской Федерации», сообщается в заявлении.

В конце августа 2022 года в Роспатент было подано заявление о прекращении права использования торговой марки по упомянутому договору. При этом на сайтах по поиску работы было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что компания «Инновационные решения» — разработчик популярной в России линейки бытовой техники для кухни и дома, «продаваемой ранее под брендом Redmond, приняла решение о проведении ребрендинга», с связи с чем приглашала новых сотрудников в «свою команду».

Весной этого года антимонопольное ведомство обнаружило в действиях структур Андрея Синявина признаки нарушения ст. 14.2 Закона о защите конкуренции. Данная статья гласит о «недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение». Иными словами, рекламируя продукцию под торговой маркой RED, фирмы господина Синявина пытались обмануть покупателей, копируя известный бренд.

В резолютивной части решения, принятого 20 июня 2023 года, нарушителям предписано в срок до 20 августа этого же года «прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства». В частности, на сайте управления ФАС по Санкт-Петербургу опубликована информация о том, что ООО «РЭД» выдано уведомление с предписанием удалить недостоверную информацию со своей страницы в интернете следующего содержания: «Мы команда увлеченных специалистов с 15-летним опытом разработки и вывода на рынок ряда популярных трендов и широкой линейки умной бытовой техники. В новом проекте RED solution мы собрали все лучшее за 15 лет работы, исключив все лишнее и устаревшее».

В случае неисполнения решения УФАС, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупредили в ведомстве.

Александра Тен

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