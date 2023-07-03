В Астраханской области на бывшего и о главы района завели второе дело о взятке

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завел два уголовных дела о взятке (ч. 3 ст. 290 УК) на бывшего исполняющего обязанности Володарского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2021 года экс-чиновник получил от местного жителя 50 тыс. руб. за незаконное предоставление двум астраханцам земельных участков.

Ранее в отношении этого же мунслужащего завели дело по факту получения взятки 180 тыс. руб. «за вынесение постановления о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью, превышающего разрешенный нормативными документами».

Противоправную деятельность выявили при содействии управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Астраханской области. Расследование продолжается.

Дарья Васенина