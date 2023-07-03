Татарстан и Чувашия сохранили прежнюю границу между регионами

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о прохождении границы между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан общей протяженностью 554,62 км, сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе главы Чувашии.

Работы по установлению границы два региона вели с 2019 года на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов, ортофотопланов разных годов. В ходе уточнения граница «свою конфигурацию не изменила», отметили в пресс-службе.

По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевов, в процессе установления границы у регионов возникали «разногласия», было выявлено «много «проблемных участков» - это пересечение границ с земельными участками, населенными пунктами, территориальными зонами», а также обнаруживались «реестровые ошибки». «Приходилось выезжать даже в лес, чтобы по картам сверить границы», — отметила госпожа Карпеева.

На границе со стороны Чувашии расположены Батыревский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Урмарский, Шемуршинский, Яльчикский, Янтиковский округа, со стороны Татарстана — Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий районы. Всего Чувашия граничит с пятью регионами: Нижегородской и Ульяновской областями, республиками Татарстан, Мордовией и Марий Эл. Из них осталась зарегистрировать границу только с Марий Эл.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"