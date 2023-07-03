Три депутата Белгородской облдумы могут сложить полномочия

Депутаты Белгородской областной думы от «Единой России» Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко досрочно сложат с себя полномочия депутатов. Как пишет «Бел.ру», вопросы о прекращении полномочий рассмотрят на очередном заседании парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-спикер облдумы Ольга Павлова может уйти из законодательной власти

Фото: пресс-служба Экс-спикер облдумы Ольга Павлова может уйти из законодательной власти

Фото: пресс-служба

Год назад Ольга Павлова оставила пост председателя облдумы, а Валерий Сергачев и Елена Бондаренко— посты ее заместителей. Это произошло на фоне громкого скандала вокруг книги «Потрясение» экс-главы Белгородской области Евгения Савченко, в которой он описал опыт спиритического общения с «Господом Земли Моностоном» и выдвинул ряд неоднозначных религиозных и политических тезисов. Также политик цитировал в ней «Евангелие от Елизаветы», которое признано экстремистским материалом по иску прокуратуры. А разбирательстве участвовали Ольга Павлова и Валерий Сергачев.

Решением президиума генерального совета «Единой России» в апреле прошлого года из рядов партии исключили Елену Бондаренко и Валерия Сергачева.

Владимир Зоркий