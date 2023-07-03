В Краснодаре скончался почетный гражданин города и ветеран войны Константин Горожанин

В Краснодаре на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города, автор книг и общественник Константин Иванович Горожанин. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, он чуть больше месяца не дожил до своего 100-летнего юбилея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В годы войны Константин Горожанин служил разведчиком, а в свои 18 лет участвовал в обороне Москвы. После войны он начал жить в Краснодаре и служить в Управлении КГБ по Краснодарскому краю. Более 20 лет он возглавлял региональную общественную организацию ветеранов УФСБ.

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в 2015 году Константин Горожанин был единственным от Краснодарского края участником юбилейного парада Победы.

Татьяна Ручкина

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