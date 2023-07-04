Полуостров не спешит навстречу

В Темрюкском районе Краснодарского края легковые автомобили и автобусы с пятницы стояли в пробке по пять-шесть часов, ожидая очереди на проезд по Крымскому мосту. Задержка связана с ограниченными возможностями системы досмотра автотранспорта при въезде на мост. Затор образовался, когда на курорты Крыма устремились отпускники, выбравшие отдых в высокий курортный сезон. По мнению экспертов, проблема может быть решена, в частности, за счет увеличения пунктов пропуска или упрощения процедуры досмотра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затор временами превышал 10 км

Фото: @opershtab23 Затор временами превышал 10 км

Фото: @opershtab23

Дорожный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края возник в ночь с пятницы на субботу. Накануне выходных управление ведомственной охраны Минтранса РФ, осуществляющее охрану Крымского моста, предупредило водителей о возможных задержках при досмотре автомобилей: «Заранее упакуйте свои вещи в удобные для выгрузки сумки. Это позволит вам быстро и комфортно пройти досмотр», – заявило ведомство в Telegram. Однако уже утром в субботу стало очевидно, что для автомобилистов проезд через Крымский мост не будет ни быстрым, ни комфортным. Первым проблему озвучил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, который утром 1 июля в своем Telegram-канале извинился перед жителями и гостями Крыма за неудобства при прохождении досмотра перед въездом на мост. Господин Лукашенко сообщил, что со стороны Краснодарского края образовалась очередь из автомобилей длиной 5 км.

В течение выходных дней 1 и 2 июля автомобильная пробка перед Крымским мостом то увеличивалась, то немного сокращалась. В субботу среднее время ожидания для желающих въехать в Крым составляло 4-5 часов, длина затора оставалась в пределах 7 км. В ночь на воскресенье поток автотранспорта уменьшился, к 6 часам утра автомобилисты могли попасть на пункт досмотра после полутора часов ожидания в очереди. Однако уже в 10 часов утра в воскресенье затор снова вырос до 7 км и затем не уменьшался даже в ночное время.

В 9 часов утра в понедельник на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края длина автомобильной пробки достигла 13 км, сообщил оперативный штаб Кубани. В течение дня 3 июля новых официальных сообщений о масштабах затора перед Крымским мостом не поступало, по данным «Яндекс. Карты» на 18 часов, длина пробки составляла 11 км.

Водители и пассажиры автомобилей, попавших в пробку перед Крымским мостом, жаловались представителям СМИ на невыносимость ожидания на трассе под палящим солнцем. Очевидцы оценивали ситуацию как непростое испытание, особенно для тех, у кого в машине дети или пожилые люди, а кондиционеры при температуре воздуха плюс 30 не справлялись. Люди жаловались на то, что поблизости нет ни магазинов, ни АЗС с туалетами. Местные власти и МЧС отреагировали оперативно: к трассе подвезли биотуалеты, администрация Темрюкского района закупила большую партию бутилированной воды, которую начали раздавать водителям и пассажирам, попавшим в затор. По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки волонтеры и спасатели раздали более 5 т питьевой воды. На трассе дежурили несколько бригад медиков. Сотрудники МЧС и ГИБДД помогали водителям проложить маршрут к ближайшим гостиницам и магазинам.

Тотальный досмотр автомобильного транспорта, въезжающего на Крымский мост, был введен после террористического акта 8 октября 2022 года, когда злоумышленники взорвали начиненный взрывчаткой грузовик. Сейчас грузовой автотранспорт переправляется через Керченский пролив на паромах, автобусы и микроавтобусы при въезде на мост проходят через сканер. Легковые автомобили досматривают в ручном режиме: сотрудники ведомственной охраны просят открыть капот, багажник, бензобак, секцию для запасного колеса, с помощью зеркал изучают днище автомобиля. Салон также подвергается тщательному изучению, водитель и пассажиры выносят сумки с багажом и ставят их на ленту рентгеновского аппарата. Досмотр одного автомобиля занимает 15-20 минут. По данным Минтранса Крыма, для увеличения пропускной способности досмотрового пункта в конце июня был увеличен штат сотрудников и усилен контроль над их работой, но на досмотр все равно уходит много времени.

Пробки вблизи Крымского моста, связанные со сплошными проверками автотранспорта, случались и раньше, например, в марте текущего года затор со стороны Крыма возник из-за сбоя в работе досмотрового оборудования.

Нынешние же проблемы с проездом через мост начались на старте высокого курортного сезона, когда в Крым направились многочисленные отдыхающие. По данным правительства республики, в начале лета через Крымский мост проезжают около 7 тыс. автомобилей в сутки, в пик сезона их количество возрастает до 30 тыс.

Участники туристического рынка и эксперты прогнозируют, что в этом году поток отдыхающих в Крым на автомобилях и автобусах будет очень значительным. Аэропорт Симферополя закрыт с начала специальной военной операции, морского сообщения с Крымом нет, а пропускная способность железнодорожного транспорта, который идет через Крымский мост, ограничена.

Между тем спрос на отдых в Крыму в текущем сезоне достаточно высок. В этой ситуации доступность въезда на Крымский мост и ускорение досмотра автотранспорта приобретает первостепенное значение для курортов полуострова. Проблема может быть решена за счет упрощения досмотра, например, вместо тотальных проверок могут быть организованы выборочные, считает глава Союза пассажиров РФ Кирилл Янков. Другой вариант, по мнению эксперта – увеличение количества пунктов досмотра и штата сотрудников ведомственной охраны, занятых проверками.

Каким образом министерство транспорта Российской Федерации (управление ведомственной охраны подчинено Минтрансу) планирует оптимизировать процедуру досмотра на въезде на Крымский мост, «Ъ-Юг» выяснить не удалось, запрос в министерство остался без ответа.

По мнению Дмитрия Богданова, председателя экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, увеличение количества точек досмотра на въезде в Крым не решит проблему транспортной доступности полуострова, корень которой – чрезмерная нагрузка на туристическую инфраструктуру Крыма в высокий курортный сезон. «У россиян есть привычка ездить в отпуск в июле-августе, сентябрь и октябрь их не интересует, так как детям нужно в школу. Я думаю, уже в этом году правительство Крыма могло бы обратиться в министерство просвещения РФ с предложением согласовывать отдых детей с родителями в сентябре и октябре. Расширение границ курортного сезона гораздо полезнее, чем создание на въезде на Крымский мост новых пунктов пропуска, которые будут работать два месяца в году», – отметил собеседник «Ъ-Юг».

Анна Перова, Краснодар