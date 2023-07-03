На трассе Краснодар — Ейск в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек

В Каневском районе произошло ДТП, в котором столкнулись по инерции семь машин. В результате аварии погиб водитель Ford Transit, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 июля на автодороге Краснодар — Ейск, где велись дорожные работы и было организовано реверсивное движение. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Magnum с прицепом под управлением гражданина Белоруссии 1970 года рождения не выдержал дистанцию и столкнулся со стоящим впереди Ford Transit. В результате микроавтобус по инерции столкнулся с впереди стоящим Scania, а он — с грузовиком MAN, который въехал в авто «Чайка сервис». Далее пострадали «Газель» и «Приора».

В результате ДТП на месте до приезда скорой помощи погиб водитель Ford Transit. Его личность устанавливают полицейские. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ. В данный момент ведется следствие.

Татьяна Ручкина

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