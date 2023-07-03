«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российских инвесторов влияют две ситуации. Внешняя — для тех, у кого есть доступ к международным активам. Там свои истории, связанные с динамикой процентных ставок на развитых и развивающихся рынках, где сложилась очень любопытная ситуация. Впервые развивающиеся страны начали быстрее снижать ставки рефинансирования для того, чтобы стимулировать экономический рост. Обстановка на российском рынке не менее интересная, а темпы экономического роста и в промышленности, и по ВВП в 2023 году очень приличные. На что стоит обратить внимание? Какие решения принимать инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: В связи с тем, что рубль последнее время начал активно сдавать позиции и упал на 29% с начала года, это разогревает инфляционные тенденции и вызывает серьезное беспокойство у ЦБ. Российский регулятор готов повысить ставку. Если это случится, рубль не стабилизируется, то, естественно, ударит по темпам экономического роста. И в данном контексте, конечно, стоит внимательно присмотреться к бумагам российских компаний. Зависимость здесь прямая.

Стабилизация рубля — это плюс для нашего промышленного сектора, для наших основных «голубых фишек». Если рубль не стабилизируется, а инфляционные тенденции будут нарастать, экспортно-ориентированные сырьевые компании вроде бы получают преимущество, но в целом для экономики это очень негативная тенденция. Поэтому в данной ситуации главный актив, за которым нужно следить, и который будет представлять интерес — пара доллар-рубль и пара юань-рубль.

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