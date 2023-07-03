Строить курорт «Новая Анапа» начнут в 2024 году

Строительство обеспечивающей инфраструктуры курорта «Новая Анапа» в станице Благовещенской начнется в 2024 году. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Юрий Гордеев на совещании по туристическим инвестпроектам в минстроительства и ЖКХ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«В целях реализации проекта «Новая Анапа» необходимо создание инженерно-технического и транспортного обеспечения, в том числе системы водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, а также объектов транспортной инфраструктуры»,— отметил Юрий Гордеев.

Гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что ранее для реализации проекта была создана Правительственная комиссия под председательством зампредседателя Правительства Дмитрия Чернышенко. Кроме того, была утверждена дорожная карта для координации совместной работы Корпорации федеральных и региональных органов власти. В соответствии с ней сейчас проходит проект согласования управляющей компании с Краснодарским краем.

Круглогодичный курорт «Новая Анапа» появится по поручению Президента РФ в станице Благовещенской на площади 1,8 тыс. га. Он позволит увеличить турпоток в Краснодарский край и создать 25 тыс. номеров в гостиницах. Объем инвестиций в проект оценивается в 350 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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