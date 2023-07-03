Mercedes-Benz анонсировал модель CLE Coupe

Компания Mercedes-Benz анонсировала модель CLE Coupe, премьера которой состоится летом 2023 года.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Как заявляет немецкий автопроизводитель, новинка «начнет очередную захватывающую главу в долгой истории автомобилей мечты Mercedes-Benz». Никакой информации о грядущей премьере пока нет — представлено лишь имя купе и тизер с силуэтом новой машины.

Ожидается, что новый Mercedes-Benz получит версию купе с закрытым верхом и кабриолет со складной крышей. Новинка одновременно заменит в модельном ряду марки купе и кабриолеты C-Class и E-Class, которые снимут с производства в рамках оптимизации модельной гаммы. Также новая двухдверка традиционно получит «заряженные» версии AMG, дебют которых состоится позднее.

Премьера нового Mercedes-Benz CLE Coupe состоится 5 июля, а в продаже автомобиль появится только в 2024 году.

Максим Вершинин

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