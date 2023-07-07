Выходные в Черноземье

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Шаг к Революции: к июню 2023-го в Воронеже завершилась масштабная реконструкция главной улицы — проспекта Революции. Почти все дома вдоль него — памятники архитектуры разных эпох жизни города.

На проспекте стало больше модных скамеек и цветников, притом один из них был построен на месте «гайд парка» — одной из последних в городе зон, где были разрешены протесты оппозиции без обязательного согласования с властями. Также на главной улице города появились зоны с качелями и столами для игры в шахматы и пинг-понг. К реконструированному зданию единственного в Черноземье театра кукол вернули статую Белого Бима Черное Ухо. Фонарные столбы воссоздали по образцу 1950-х годов.

Фото: mk-aseeva.ru

Игры с классикой: музей-заповедник Сергея Рахманинова в Ивановке Тамбовской области считается центром сохранения российского наследия великого композитора и пианиста. В имении у родственников Рахманинов жил и работал почти каждое лето с 1890 по 1917 год до своей эмиграции.

Поместье в Ивановке и раньше было одной из самых статусных достопримечательностей Тамбовской области, но особенно на слуху оно в 2023-м, когда празднуется 150 лет со дня рождения Рахманинова. Летом каждые выходные в музее будут проходить концерты классической музыки и фестивали с фейерверками. Афишу лучше изучить заранее.

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

Усадебное хозяйство: в Тамбове и области сохранилось много памятников архитектуры XIX и начала XX веков, поскольку регион практически не был затронут войной. Один из ярких примеров — загородная усадьба фабриканта Михаила Асеева «Арженка» в райцентре Рассказово, в полутора часах езды от областного центра в сторону Волгограда. Особняк в стиле модерн и парк вокруг него несколько лет назад были отреставрированы с вниманием к деталям — стоит отметить доподлинно воссозданную лепнину. Окружают территорию парка исторические промышленные здания, которые были частью предприятия Асеева.

Фото: vk.com/sovremenniki_rest

Светский союз: в летнем сезоне 2023 года на ресторанном рынке Воронежа громких открытий стало будто бы меньше. Одно из исключений — «Современник», ресторан «советской и русской кухни великой эпохи XX века».

Заведение с кухней времен благополучной для отдельных жителей СССР эпохи НЭПа и интерьером с отсылками к соцреалистическим картинам Дейнеки той же эпохи запускает в Воронеже ресторатор Александр Затуринский (White Rabbit, Madison, Picco и другие). Его местный партнер — группа «Олимп здоровья» бизнесмена Александра Соловьева. Ресторан и расположится в одном здании с премиальной клиникой известного в регионе инвестора.

Фото: Олег Харсеев

Время отлить: за уникальными яркими снимками и непривычной для офисного работника атмосферой можно отправиться на промышленные предприятия Черноземья. Достаточно редкая, но от этого еще более ценная возможность — посетить экскурсию на основную промплощадку Новолипецкого металлургического комбината в Липецке (группа НЛМК). Завод занимает практически такую же площадь, что и 500-тысячный Липецк. На производстве можно со всеми предосторожностями (шлем, роба, защита глаз) понаблюдать за одновременной отливкой нескольких тонн стали и прокаткой раскаленных докрасна заготовок длиной в несколько железнодорожных вагонов на гигантских прессах. Главное — не попасть в чан с металлом во время селфи.

Экскурсии на НЛМК проходят по особым поводам. Зато музей комбината, включающий 3,5 тыс. экспонатов, открыт каждый будний день.

Фото: Изображение от @tawatchai07 на Freepik.com

Меловой период: локации в Воронежской области располагают к экологичному отдыху на природе. Пример — окрестности реликтовых скал и пещер в музее «Дивногорье» вдоль реки Тихая Сосна. Она известна кристально чистой даже по меркам заповедника водой. Есть и альтернативы. Район монастыря в Костомарове, где ландшафт формируют такие же скальные образования. Меловые кручи (так раньше называли высокие берега Дона) в Сторожевом, откуда открывается вид на гектары полей и АЭС. Можно исследовать и пещеры в донских кручах в районе сел Белогорье и Духовое в южной части области.

Фото: Freepik.com

Любители гребли: тихие реки в регионах Черноземья располагают к сплавам на байдарках и отдыху с сап-бордами. В Воронежской области стоит рассмотреть двухдневные сплавы по рекам Битюг, Усманка и Воронеж, которые проходят по живописным и уединенным территориям заповедников. Традиционно сплавы предполагают двухдневное путешествие на субботу и воскресенье с одной ночевкой. Маршруты в регионе спокойные, и даже с дневными переходами по 4-5 часов они подойдут тем, кто решил сесть в байдарку первый раз в жизни. Развито это направление и в соседней Белгородской области, здесь организовывают однодневные сплавы по спокойной реке Оскол, не требующие от участников никакой специальной подготовки. Доступны маршруты от 12 до 26 км, в том числе однодневные.

Но не стоит подплывать слишком близко к границе.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Выходные в древнем городе: в Ельце Липецкой области гордятся тем, что их город старше Москвы, хоть и потом эти два населенных пункта развивались явно по разным траекториям. Первое упоминание Ельца относится к 1146 году, а в XIX веке древний город был экономическим и политическим центром Липецкой области, уступив первенство собственно Липецку только после советской индустриализации.

Сегодня исторический центр Ельца — это музей под открытым небом, где городская застройка времен Российской империи местами сохранилась в первоначальном неотреставрированном виде. Некоторые из зданий-памятников, например Елецкая табачная фабрика, до сих пор представляют собой руины, что придает городу особую атмосферу глубинки из 90-х.

Здесь стоит посетить музей елецкого кружева, где смотрительницы сами вяжут экспонаты на столетних станках, а также дом-музей первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина, в котором хорошо воссоздали быт небогатой мещанской семьи конца XIX — начала XX веков.

Неподалеку от Ельца можно посмотреть на Воргольские скалы — живописный памятник природы на территории заповедника «Галичья гора». Это специфические скалистые образования из известняка, покрытые пещерами, расщелинами и карстовыми воронками. Флора здесь, как считают ученые, больше похожа на альпийскую или кавказскую и насчитывает почти 420 «растительных уникумов».