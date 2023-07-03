В Краснодаре 81-летняя пенсионерка наняла «киллера» для убийства полицейского

В Краснодаре заключена под стражу 81-летняя местная жительница по подозрению в организации заказного убийства оперуполномоченного уголовного розыска Центрального отдела городского УМВД (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По предварительным данным следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь пенсионерки к полицейскому. Чтобы осуществить убийство, подозреваемая обратилась к своим знакомым из числа ранее судимых граждан. За исполнение преступления женщина пообещала вознаграждение —1 млн руб.

Однако деятельность пенсионерки попала в поле зрения правоохранительных органов, и все ее дальнейшие действия совершались под контролем силовиков. В роли киллеров выступили сотрудники полиции.

5 мая 2023 года женщине показали фотографии с инсценировкой убийства, но она решила лично убедиться в исполнении преступления. 25 мая пенсионерка пришла в отдел полиции, где работал оперативник, и убедилась в его отсутствии. На следующий день женщина передала «исполнителям» часть вознаграждения — 25 тыс. руб. После этого ее задержали.

В отношении женщины также были возбуждены уголовные дела по ст. 119 (угроза убийством) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, поскольку ранее она угрожала обрезом ружья врачу скорой медицинской помощи. Оружие, боеприпасы и 1,8 млн руб. обнаружены и изъяты в доме подозреваемой.

Уголовные дела в ближайшее время передадут следователям для объединения в одно производство. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и собираются доказательства.

Татьяна Ручкина

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