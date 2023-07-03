В Ярославле сменился директор службы городских кладбищ

В Ярославле должность директора МКУ «Служба городских кладбищ» покинул Михаил Шелудяков. Данные об смене директора казенного учреждения размещены в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Шелудяков возглавлял «Службу городских кладбищ» с июля 2021 года, до этого работал первым заместителем директора. Последним днем работы директора в МКУ было 26 июня 2023 года.

Сейчас временно исполняющим обязанности директора казенного учреждения назначен Александр Щербаков. Новый руководитель «Службы городских кладбищ» будет определен по итогам конкурса, таковой мэрией пока не объявлялся. Данная структура является подведомственным учреждением департамента городского хозяйства мэрии. Основным видом деятельности муниципального казенного учреждения является содержание кладбищ в Ярославле.

Андрей Иванов