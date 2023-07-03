В свердловских лесах разложат 600 тысяч вакцин от бешенства

В лесах Свердловской области для профилактики бешенства до 10 июля разложат 300 тыс. вакцин, осенью — еще 300 тыс., сообщил департамент информационной политики региона. В первую очередь, это затронет территории, где ранее фиксировались случаи бешенства у животных: пригородные районы Екатеринбурга, Полевской, Сысерть.

«Изготавливается вакцина из мясокостной муки и говяжьего жира и выглядит как небольшой брикет, который обладает специфическим, привлекательным для животных, мясным запахом. Капсула препарата закладывается внутрь съедобной смеси, находя и съедая такую приманку, дикие животные получают прививку от бешенства, действие которой сохраняется в организме до года»,— объяснили в департаменте.

Вакцинация от бешенства на Урале проводится ежегодно с 2016 года.

Артем Путилов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте