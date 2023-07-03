63-летнюю жительницу Волгограда обвиняют в мошенничестве на 31 миллион

Прокуратура Волгоградской области передала в суд дело о мошенничестве на 31 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утверждено обвинительное заключение для 63-летней жительницы Волгограда. Ей вменяют 47 эпизодов мошенничества (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие выяснило, что в период с декабря 2017 года по декабрь 2020-го обвиняемая предлагала гражданам получить средства якобы в рамках госпрограммы поддержки кредитоспособного населения. Женщина убеждала потерпевших брать в банках займы и передавать ей 80% полученных сумм.

«По словам обвиняемой, впоследствии кредит должен был погашаться государством. Для создания видимости якобы успешной реализации госпрограммы она непродолжительное время вносила платежи по кредитам, предлагая гражданам привлекать новых участников. Таким способом ей удалось обмануть 44 жителя региона, сумма причиненного ущерба превысила 31 млн рублей. В дальнейшем женщина перестала вносить платежи по кредитам», — говорится в релизе.

Вину женщина не признала. Дело передали в Кировский районный суд Волгограда. Арестовано имущество обвиняемой — коттедж и земельный участок. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дарья Васенина