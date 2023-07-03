В Екатеринбурге силовики задержали владельца автомастерской, подозреваемого в кражах автомобилей

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при поддержке ОМОН Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в кражах автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris на Химмаше. Операция прошла в гаражном массиве в районе поселка Кольцово, сообщили в пресс-службе екатеринбургского управления МВД.

В полицию обратились владельцы пропавших автомобилей. Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. При осмотре его гаража полицейские обнаружили разобранный Hyundai Solaris и кузовные части от Kia Rio.

Задержанным оказался 34-летний владелец автомастерской из Арамили, ранее судимый за аналогичные преступления. Как полагает следствие, запчасти с похищенных машин использовались для установки на автомобили его клиентов. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина помещен под стражу.

Напомним, год назад в Верхней Пышме водителя осудили за покушение на кражу автомобиля, вылетевшего в кювет. По совокупности преступлений суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему запрещено три года заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Диана Сунагатуллина

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