Два жителя Астраханской области добыли соль и получили крупный штраф

Наримановский районный суд Астраханской области удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям к двум местным жителям, незаконно добывшим соль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Астраханской области, самосадочную поваренную соль незаконно добыли на соленом ильмене в пяти километрах от села Линейное: «Объем незаконно добытого полезного ископаемого составил более 450 куб. м». Виновных привлекли к ответственности за пользование недрами без лицензии (ч.1 ст.7.3 КоАП РФ).

Физлица получили расчет для добровольной оплаты, которую в срок не произвели. Тогда ведомство обратилось в суд. Инстанция взыскала с физлиц более 675 тыс. руб. плюс почти по 5 тыс. руб. судебных издержек. В картотеке дел Наримановского районного суда указано, что решение вступит в силу 27 июля. Роспотребнадзор держит исполнение на контроле.

Текст решения судьи Гульжамили Успановой от 23 июня опубликован на сайте инстанции. Ответчиками указаны Роберт Садретдинов и Зифлюр Бикчураев.

В документе говорится, что правонарушение произошло 6 июля прошлого года в период с 08:30 утра до 14:00: «При этом, погрузка соли производилась из ильменя транспортом ТВЭКС ЕК-14 в автомобиль марки «АЛТАЙ 3310-011».

Постановление о привлечении мужчин к административной ответственности выпустили 2 ноября. Изначально Росприроднадзор хотел взыскать с мужчин около 342,5 тыс. руб., затем сумму увеличили.

Ответчики могут обжаловать решение в течение месяца после вынесения.

Дарья Васенина