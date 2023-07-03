Вратарь Илья Помазун остается в «Урале» на следующий сезон

Голкипер Илья Помазун проведет следующий сезон в футбольном клубе «Урал» на правах аренды, сообщила пресс-служба уральской команды. Футболист принадлежит ЦСКА, который продлил с ним контракт до конца сезона 2027/2028.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Илья Помазун выступает за ФК «Урал» уже три года, в общей сложности провел 83 игры. В прошедшем сезоне Илья Помазун отыграл за «Урал» 39 матчей, в восьми из них не пропустил ни одного гола. В среднем пропускал 1,4 мяча за игру. В марте этого года игрок вызывался в сборную России.

По данным портала Transfermarkt футболист является самым дорогостоящим в «Урале». Стоимость игрока составляет 2 млн евро.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

В первом матче нового сезона «Урал» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 23 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Виталий Красиков

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