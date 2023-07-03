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Двое жителей Курской области потеряли около 3 млн рублей в ходе лже-инвестирования

Управление МВД России по Курской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) с лже-инвестированием, в результате которого двое жителей региона потеряли около 3 млн руб. Как сообщили в полиции региона, 32-летний житель Курска отправил преступникам 2,1 млн руб., 54-летняя заявительница — около 1 млн руб.

Жители Курска увидели рекламу о возможности получения больших доходов от торговли акциями на биржевых площадках в интернете и решили откликнуться, оставив свои контактные данные. Неизвестные связались с потерпевшими, представившись брокерами. Они предложили активировать счета, зачислив на них деньги по принципу «чем больше вложений, тем выше прибыль». Потерпевшие собирали сбережения, брали кредиты и отправляли деньги на счета, продиктованные «брокерами». Примечательно, что в программе действительно фиксировался рост доходов, но прибыль не удавалось вывести. На связь с потерпевшими после перевода денег никто не выходил.

Екатерина Мелостная

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