Прокуратура: В Казани по одному адресу зарегистрировали 68 юрлиц

В Казани по одному из адресов были зарегистрированы 68 юрлиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в ноябре-декабре 2022 года в налоговую инспекцию подали документы о регистрации 68 юридических лиц. Однако при регистрации был указан один и тот же адрес. Речь идет о трех нежилых помещениях общей площадью 205 кв. м в Казани, принадлежащие частному лицу. Владелец сдал эти помещения в аренду фирме дочери.

Регистрацию компаний в прокуратуре признали фиктивной, а информацию о местонахождении этих фирм в ЕГРЮЛ признали недостоверными. Теперь прокуратура требует через суд признать незаконным предоставления нежилых помещений для массовой регистрации юрлиц.

"Ъ-Казань"