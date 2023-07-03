Власти Ставрополья направят 2 млрд рублей на обновление социальных объектов

В рамках принятия поправок в бюджет Ставропольского края на 2023 год, правительство региона дополнительно направит 2 млрд руб. на строительство и обновление социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

В число, объектов, на которые выделяются средства, войдут школы, медучреждения, дома культуры, дороги и инженерные сооружения, спортивные объекты.

Также еще 2 млрд руб. будет направлено на материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Так, 1 млрд руб. власти выделят на оборудование детской краевой больницы.

В рамках изменения бюджета региона, расходы будут увеличены в общей сложности на 9,1 млрд руб.

«Потребности в дополнительном финансировании будут обеспечены за счет увеличения доходов краевого бюджета, а также привлечения средств федерального бюджета»,— отмечает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова