В Удмуртии пересмотрят объем финансирования школ для обеспечения безопасности

Для предотвращения стрельбы в школах Удмуртии необходимо обеспечить минимальный уровень технической безопасности, физическую охрану и контроль со всех сторон. Однако действительно решить проблему поможет только изменение законодательства, касающегося мер воздействия на психически нездоровых людей. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в интервью Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Так, по словам господина Бречалова, контролировать безопасность детей в школах необходимо не только властям, но и представителям учреждения и родителям. Глава региона рассказал о том, как спустя три дня после трагедии, произошедшей в школе №88 в Ижевске, местная жительница прислала фотографию, где охранник учреждения отвернулся от входа и играет в телефоне. «Я сразу съездил туда, моментально отреагировал. Все так и есть: ЧОП, контракт, квалифицированный охранник — и такой результат»,— рассказал Александр Бречалов.

По словам главы региона, из республиканского бюджета дополнительно выделили 500 млн руб. на оборудование школ видеонаблюдением, электромагнитными замками и кнопками оповещения. При этом сумма, направленная на обеспечение школ физической охранной, выросла в 4 раза и достигла 1 млрд руб.

«На рынке труда охранников и так не хватало. А сейчас с повышением кадровой потребности на заводах, вероятно, и зарплаты выросли. Поэтому мы будем, конечно эти цифры пересматривать. Но повторю, никакая зарплата не гарантирует, что охранник будет добросовестно следить за своим объектом»,— заявил глава региона.

Вместе с тем, по словам Александра Бречалова, анализ таких трагедий показывает, что в 99% это психически нездоровые люди. Однако законодательство с точки зрения разных мер воздействия «очень мягкое». «По этому поводу мы общались и на уровне ПФО, и с правительством РФ, и даже в совете безопасности при президенте РФ. Все отмечают, что нужно ужесточать. Но как только начинается дискуссия по этому вопросу, сразу идет общественное недовольство, что ограничиваются права таких людей»,— рассказал господин Бречалов.

Напомним, стрельбу в школе №88 утром 26 сентября прошлого года открыл ее 34-летний выпускник Артем Казанцев. Он вошел в здание, убил находившихся у входа двоих сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами нападения стали 18 человек, ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. По версии следствия, он состоял на учете в психдиспансере.