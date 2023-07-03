Ответственное за крупный пожар в Астраханской области предприятие должно Росприроднадзору больше 8 миллионов

Росприроднадзор РФ держит на контроле ситуацию с возгоранием отходов в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В релизе говорится, что пожар произошел 2 июля на территории производственно-коммерческого центра «ВДВ» в поселке Трусово. «Инспекторы Службы вместе со специалистами ЦЛАТИ провели выездное обследование и отобрали пробы воздуха. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров. По результатам проведенной работы будет рассчитан ущерб и вынесено решение о привлечении виновного к ответственности», — говорится в релизе.

Росприроднадзор уточняет: указанное предприятие уже привлекали к ответственности за складирование строительного мусора и железобетонного лома на незащищенной почве. Суд постановил взыскать с компании 7,6 млн руб. Также организация долгое время игнорирует платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Судебным приставам передали информацию о долге, превышающем 600 тыс. руб.

По данным Kartoteka.ru, директором и единственным учредителем ООО ПКЦ «ВДВ» является Павел Журавлев. Компания создана в 2000 году и по ОКВЭД специализируется на сборе отходов. В прошлом году выручка компании снизилась почти на 30% и составила 26,3 млн руб., а чистая прибыль упала на 131,4% — предприятие ушло в минус на 3,3 млн руб.

Господин Журавлев возглавляет еще две организации. В 2019 году он, Журавлев Павел Леонидович, стал директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спектр Плюс» и гендиректором АО «Сельскохозяйственное предприятие «Седлистое». Ранее ими руководил Журавлев Евгений Павлович. По итогам 2021 года первая компания ушла в минус на 300 тыс. руб. Судя по перечисленным ОКВЭД, она в том числе специализируется на «оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков», «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». Вторая организация занимается рыбной ловлей и на сегодняшний день находится в процессе банкротства.

Дарья Васенина