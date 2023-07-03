Экс-зампрокурора Перми стала заместителем министра

Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначена Анна Бабкина. Как сообщили в министерстве, госпожа Бабкина будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. К исполнению обязанностей она приступила с 3 июля 2023 года. Анна Бабкина более двадцати лет проработала в прокуратуре, в том числе заместителем прокурора Перми, где она курировала вопросы общего надзора, а также представляла интересы надзорного органа в Пермской городской думе. В сообщении министерства отмечается, что госпожа Бабкина имеет два высших образования: экономическое и юридическое, а также обладает высокими компетенциями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ