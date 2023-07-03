Объем льготного кредитования бизнеса Удмуртии вырос на 13% с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года самозанятые и представители бизнеса взяли 350 льготных займов от регионального фонда развития предпринимательства. Их общая сумма составила 777 млн руб., что на 13% больше объема за прошлый год, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметил первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов, в основном льготным финансированием пользовались предприятия из производственной, сельскохозяйственной, строительной и IT отраслей, а также оптовой и розничной торговли, транспортных услуг.

Фонд также выдал займы 53 начинающим предпринимателям на общую сумму 122 млн руб. С начала года выросло число поручительств от Гарантийного фонда республики. Так, за шесть месяцев предоставлено 331 поручительство на сумму 1,9 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь более 4 млрд руб. кредитных средств. Рост составил 24%.