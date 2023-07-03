В Нижнем Новгороде установят памятник императору Николаю I

Памятник императору Николаю I установят в Александровском саду около Нижегородского кремля, сообщили в пресс-службе нижегородской митрополии. Макет скульптуры изготовили на подмосковном предприятии «Лит Арт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: нижегородская епархия Фото: нижегородская епархия

«Памятник будет установлен в Александровском саду, который был разбит по указу императора в память его супруги Александры Федоровны. Нижний Новгород многим обязан императору Николаю Павловичу, поскольку его указом началось активное благоустройство города»,— говорится в сообщении.

Александровский сад появился в Нижнем Новгороде в 1835 году, он занимает около 35 га. В 1960-е годы парк реконструировали: там появились спортивные площадки, рестораны, дополнительные тропинки. В 90-е годы за садом практически перестали ухаживать, некоторые площадки закрылись. Масштабное благоустройство провели лишь к 800-летию Нижнего Новгорода. К 2021 году там восстановили историческую сцену-ракушку, отремонтировали дорожки и освещение.

Анастасия Еремина