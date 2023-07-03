В Тюмени за Гилевской рощей вместо завода «Электрон» построят новый микрорайон

В районе улицы Алексея Маресьева в Тюмени за Гилевской рощей будет построен новый жилой комплекс со школой, детским садом, паркингом.

Согласно постановлению на сайте администрации города за подписью мэра Руслана Кухарука, строительство зданий планируется реализовать в несколько этапов. До 2026 года построят школу на 1,5 тыс. мест, детский сад на 285 мест, два дома и гаражный комплекс на 165 мест. Еще через три года появится две новых жилых постройки и многоуровневый гараж на 120 мест.

Жилой комплекс построят на территории производственного комплекса завода «Электрон», который планируется перенести на Велижанский тракт.

Дарья Башлыкова

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