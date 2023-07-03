Оставлено в силе решение об уголовном преследовании экс-главы самарского фонда капремонта

Самарский областной суд подтвердил законность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Фонд капитального ремонта региона Александра Константинова (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fcrso.ru Фото: fcrso.ru

Экс-глава Фонда капитального ремонта Самарской области стал фигурантом уголовного дела в марте текущего года. Ему вменили получение взятки должностным лицом в крупном размере.

Адвокат Александра Константинова пытался оспорить это решение сначала в районном, потом в областном суде. Но в каждой из инстанций он получил отказ.

Ранее суд арестовал Александра Константинова. Он был задержан в октябре минувшего года.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Суд не задержался с арестом».

Георгий Портнов