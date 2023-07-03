В Краснодаре полицейский получил огнестрельное ранение после задержания правонарушителя

В Краснодаре оперуполномоченный краевого уголовного розыска получил огнестрельное ранение после задержания мужчины, угрожавшего знакомому охотничьим ружьем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

Утром 3 июля на улице Красноармейской полицейский в нерабочее время увидел двух мужчин. Один из них был в нетрезвом состоянии и угрожал второму охотничьим ружьем. Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошел неконтролируемый выстрел.

Полицейский получил касательное огнестрельное ранение. Материалы направили в следственные органы для принятия решения.

Татьяна Ручкина

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