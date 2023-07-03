Жителя Удмуртии будут судить за комментарий в соцсести с унижением людей по национальности

В столице Удмуртии перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвиняют в возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Причиной стал комментарий в социальной сети, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в марте мужчина выложил в соцсети комментарий, направленный унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а также возбуждение ненависти и вражды. По данному факту провели судебные экспертизы и допросили свидетелей.

Мужчина свою вину признал. Уголовное дело, за которое ему грозит до пяти лет лишения свободы, передали в суд.