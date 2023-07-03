Срок службы энергоблока №3 Белоярской АЭС будет продлен до 2040 года

Белоярская АЭС в августе приступит к заключительным работам по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 до 2040 года, сообщила пресс-служба АЭС. Согласно сообщению, будет проведена замена испарительных модулей парогенераторов и питательных насосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белоярская АЭС имени Курчатова. Третий энергоблок БН-600

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Белоярская АЭС имени Курчатова. Третий энергоблок БН-600

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2010 году срок эксплуатации энергоблока №3 был продлен до 2025 года. Решение об этом было принято после проведения экспертизы и оценки технического состояния.

«Продление срока эксплуатации энергоблока с реактором БН-600 до 2040 года позволит Белоярской АЭС безопасно выработать дополнительно около 60 млрд кВт.ч электроэнергии. Это поможет атомной станции при безусловном соблюдении требований безопасности внести свой вклад в реализацию глобальных целей госкорпорации "Росатом": достижения 25% доли атомной энергетики в энергобалансе страны и повышения уровня выручки»,— отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Ранее были выполнены мероприятия по повышению надежности энергоблока, включая модернизацию систем электроснабжения и дизель-генераторных установок, замену испарительных модулей парогенератора и реконструкции циркуляционных водоводов. Теперь акцент будет сделан на обновление оборудования, выработавшего свой ресурс.

К 2035 году на площадке энергоблока №4 планируется завершение строительства нового энергоблока БН-1200, который впоследствии заменит БН-600. Энергоблок с таким реактором предполагается строить серийно, а его технико-экономические показатели должны быть близки к показателям энергоблока с реактором типа ВВЭР близкой мощности. Вспомогательные объекты и коммуникации площадки энергоблока №4 уже созданы с учетом обеспечения энергоблока №5.

Белоярская АЭС имени Курчатова расположена Заречном (Свердловская область). Вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса региона. На АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Ксения Лысенко

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