Количество безналичных операций в Татарстане за первый квартал выросло до 237 млн

В Татарстане за январь-март этого года были совершены 237 млн операций по оплате услуг и товаров по безналичному расчету, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по республике Волго-Вятского главного управления Банка России.

Объем безналичных платежей за первый квартал составил 179,6 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. В общем объеме операций такие платежи составили 96% по числу и 49% по сумме.

В среднем размер безналичного платежа в Татарстане составил 758 руб., а операции по снятию средств — 17,7 тыс.

"Ъ-Казань"