Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для бывшего замминистра экологии Челябинской области гособвинение запросило шесть лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти на три года. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Прения по делу экс-замминистра состоялись 3 июля в Калининском районном суде Челябинска. Виталия Безрукова обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Установлено, что подсудимый в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия»,- сообщают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что при этом Виталий Безруков не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, «а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы».

Приговор бывшему заместителю министра огласят 10 июля.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...