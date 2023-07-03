Для бывшего замминистра экологии Челябинской области гособвинение запросило шесть лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти на три года. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Прения по делу экс-замминистра состоялись 3 июля в Калининском районном суде Челябинска. Виталия Безрукова обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Установлено, что подсудимый в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия»,- сообщают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что при этом Виталий Безруков не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, «а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы».

Приговор бывшему заместителю министра огласят 10 июля.