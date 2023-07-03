В Башкирии отремонтируют 753 подъезда за 744,4 млн рублей

На комплексный ремонт 753 подъездов в 274 домах 20 муниципалитетов в текущем году направлено 744,4 млн руб., сообщила на оперативном совещании в правительстве Башкирии исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

В настоящее время ремонт ведется в 395 подъездах (53%), полностью завершен в 71 подъезде (10%). В подъездах приводят в порядок входные группы, укладывают плитку на первом этаже, меняют окна, ставят новые тамбурные двери и энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Девять подъездов, в которых проживают инвалиды-колясочники, будут оборудованы перилами и пандусами. Контрольный срок выполнения ремонта — до 21 ноября.

Всего в текущем году планируется выполнить 730 видов ремонта в 656 многоквартирных домах на общую сумму 6,4 млрд руб., отметила глава министерства.

Майя Иванова

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