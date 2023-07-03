Из Челябинска в Анапу запустят дополнительный поезд

Дополнительный поезд запустят из Челябинска в Анапу. Состав будет курсировать в июле и августе, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд №457/458 будет отправляться из Челябинска на черноморское побережье 5, 7, 12, 21, 26, 28 июля, 2, 4, 9, 18, 25 августа в 18:30. Обратно из Анапы 8, 10, 15, 24, 29, 31 июля, 5, 7, 12, 21, 28 августа в 10:40. Время в пути составит 2 дня 11 часов 20 минут. В поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, также есть мужские и женские купе. Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу.

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