Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие объекты пользуются наибольшим спросом за городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предложение в дорогом сегменте Московского региона значительно пополнилось как за счет новых высокобюджетных поселков, так и из-за выставленных на продажу домов от собственников. Первичный рынок — плюс 40%, вторичный — плюс 15%. С начала 2023 года в экспозиции первичного прибавилось шесть адресов, еще в двух поселках начали реализацию новых очередей, посчитали аналитики компании NF Group.

За полгода реализовано более 100 лотов, почти столько же было продано за весь прошлый год. Наибольшим интересом пользовались новинки рынка, больше всего сделок оформлено на покупку участков без подряда. При этом почти половина сделок — это покупка земельных участков. На коттеджи и таунхаусы пришлось около 30% и около 20%, соответственно.

Основной объем предложения новых объектов представлен в формате участков без подряда: суммарно в этом секторе сконцентрировано почти 70% всего первичного предложения, на коттеджи и таунхаусы пришлось в пределах 20% и чуть более 10%, соответственно. На вторичном рынке около 80% экспозиции сформировано коттеджами, у земельных участков и таунхаусов только 16% и 5% соответственно.

Активный запуск новых предложений в течение 2022 года, отмечают брокеры, заметно скорректировал структуру рынка и оказал влияние на корректировку ценовых показателей. Предварительные итоги такие: бюджеты предложения по всем загородным жилым форматам снизились на первичном рынке и выросли на вторичном.