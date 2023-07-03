Экс-начальнику отдела ГИБДД в Красноярском крае заменили оправдательный приговор на реальный срок

Бывший начальник отдела ГИБДД «Большеулуйское» Евгений Рассказчиков после отмены оправдательного приговора осужден к восьми годам колонии строгого режима за получение двух взяток. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, в 2016 и 2017 годах бывший полицейский получил взятку наличными в размере 15 тыс. руб. и сосновым срубом на 208 тыс. руб. за беспрепятственный проезд двух знакомых, лишенных судом автомобильных прав, а также водителя, перевозившего древесину без разрешительных документов. По указанию Евгения Рассказчикова, указывается в сообщении, его подчиненные отпускали нарушителей «без проведения проверочных мероприятий и привлечения к ответственности».

Вину экс-начальник отдела ГИБДД не признал, утверждая, что материалы дела сфальсифицированы.

В 2021 году полицейский уже был осужден за получение взятки на семь лет колонии. По его жалобе приговор был отменен и при повторном рассмотрении дела в 2022 году Евгения Рассказчикова оправдали. Но затем прокурор подал апелляционное представление.

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Лолита Белова