Военкоры попросили Минниханова передать участникам спецоперации лодки браконьеров

Военкоры «Русской Весны» обратились к главам ряда регионов РФ, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, попросив их передать участникам спецоперации конфискованные лодки браконьеров. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
«"Байды" и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам - штрафстоянкам. На байдах зачастую длиной до 10 метров и на них от 2-х до 4-х моторов», — отмечается в сообщении.
По мнению военкоров, данные лодки могут спасти жизни участников спецоперации под Херсоном. Данные транспортные средства нужны порядка десяти полкам и бригадам ЮВО группировки войск «Днепр».
Помимо господина Минниханова военкоры обратились к руководителям Дагестана, , Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев, прося продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии.