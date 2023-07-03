Военкоры попросили Минниханова передать участникам спецоперации лодки браконьеров

Военкоры «Русской Весны» обратились к главам ряда регионов РФ, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, попросив их передать участникам спецоперации конфискованные лодки браконьеров. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«"Байды" и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам - штрафстоянкам. На байдах зачастую длиной до 10 метров и на них от 2-х до 4-х моторов», — отмечается в сообщении.

По мнению военкоров, данные лодки могут спасти жизни участников спецоперации под Херсоном. Данные транспортные средства нужны порядка десяти полкам и бригадам ЮВО группировки войск «Днепр».

Помимо господина Минниханова военкоры обратились к руководителям Дагестана, , Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев, прося продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии.

"Ъ-Казань"